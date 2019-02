A atleta do Sporting, que fechou a sua prestação como a abriu, com saltos a 14,11 metros, pelo meio fez um concurso fantástico, aproximando-se do recorde de Portugal ao segundo ensaio, com 14,31, melhorando depois o recorde no terceiro salto para 14,38 e conseguindo o salto recorde no quarto ensaio, com 14,44 metros.

A saltadora melhorou assim em oito centímetros o anterior máximo (14,36), que conseguiu em Pombal em 23 de fevereiro de 2014, e que igualou em 03 de fevereiro, em Karlsruhe, na Alemanha.

A sportinguista foi terceira classificada num concurso com seis mulheres acima dos 14,37 metros, algo que só aconteceu em três finais de mundiais de pista coberta (1999, 2004 e 2006), com a venezuelana Yulimar Rojas, campeã mundial de pista coberta em 2016 e 2017 e ao ar livre em 2018, a vencer com a marca de 14,92 metros, a melhor marca mundial do ano (e o salto mais longo que uma mulher conseguiu desde 2010).

A segunda classificada foi a norte-americana Tori Franklin (14,57, recorde pessoal 'indoor'). Depois da sportinguista, ficaram Rouguy Diallo, da França (14,39), e Kristiina Makela, da Finlândia (14,38), ambas com recorde pessoal em pista coberta, e a espanhola Ana Peleteiro (14,37).

Neste 'meeting', além de Raidel Acea, que venceu uma série de 400 metros em 46,74 segundos (recorde de Portugal), participou ainda o júnior Marcelo Pereira, que ficou em quinto lugar na série B dos 1.500 metros (1.54,72 minutos).