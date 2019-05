O casal fez, esta manhã, uma aparição pública com o filho — ainda sem nome — no interior do St George's Hall, no Castelo de Windsor.

Aos jornalistas, a duquesa de Sussex disse viver um momento “mágico”. “Tenho as duas melhores pessoas do mundo comigo e estou muito feliz”, disse Meghan.

Já Harry disse que “ser pai é incrível” e que, apesar de só terem passado dois dias desde o nascimento, o casal estava “encantado” por ter “a sua própria fonte de alegrias”, completando Meghan que o bebé tem “o mais doce dos temperamentos, é muito calmo” e que “tem sido um sonho”.

Meghan revelou também que hoje será o dia em que o bebé conhece os bisavós da parte do pai — a Rainha de Inglaterra, Isabel II, e o Duque de Edimburgo, Filipe —, assim como a avó do lado da mãe, Doria Ragland, que voou de Los Angeles, nos EUA, para o Reino Unido.

O bebé nasceu pelas 5:26 da manhã, na madrugada de 6 de maio, com 3,3 quilogramas. "O duque de Sussex estava presente para o nascimento", sublinhou no dia o Palácio de Buckingham.