A marcha foi organizada pela Associação Nacional de Condutores de Animação Turística e Animadores Turísticos, apelando para que os alertas laranja não sejam decretados pelo risco de incêndio rural no concelho, mas sim tendo em consideração a análise do microclima da serra de Sintra, no distrito de Lisboa, tendo por base os índices de temperatura, humidade e vento que se fazem sentir.

A circulação de trânsito na serra de Sintra tem sofrido condicionamentos desde o dia 17 de julho devido aos alertas da Proteção Civil para risco de incêndio.

Em declarações à Lusa, a porta-voz da associação, Inês Henriques, referiu que a manifestação e a marcha lenta de hoje servem para “alertar a população para aquilo que o setor está a passar”.

“O que queríamos era que os alertas [da Proteção Civil com base no Instituto do Mar e da Atmosfera] fossem impostos mediante o microclima da serra e também que haja um transporte de serviço público e não transporte turístico em dias de alerta”, disse Inês Henriques.

A associação refere-se ao autocarro 434, que é transporte público de passageiros com alvará emitido pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT), frisando que “esta viatura, que acede à serra, não é uma viatura pesada de passageiros que exerce um serviço público, mas exerce uma atividade turística, estando autorizada a fazê-lo [quando existe uma condicionante de trânsito na serra] tão somente devido à obrigatoriedade de ter um alvará de transporte público, por ter mais de nove lugares”.

“Tal constitui discriminação e vai contra a lei da livre concorrência”, refere Inês Henriques.