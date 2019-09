A ativista, por outro lado, redobrou as críticas contra o Canadá e contra a sua terra natal, a Suécia.

O Canadá “é um país que supostamente é um líder climático. A Suécia também deve ser um líder climático", disse.

"Nos dois casos, isso não significa nada. Nos dois casos, são simplesmente palavras vazias", acrescentou.

Além de Montreal, dezenas de milhares de pessoas, em muitos casos jovens em idade escolar, participaram em outros protestos contra a crise climática nas principais cidades do Canadá, como Toronto, Vancouver.

O primeiro-ministro canadiano, que está em campanha eleitoral para uma reeleição, em que promete nova legislação para proteção do meio ambiente.

Milhões de pessoas manifestaram-se na sexta-feira em vários pontos do globo, incluindo Portugal, em defesa de medidas para travar o aquecimento global e as consequências na devastação dos recursos do planeta, no âmbito da greve climática.