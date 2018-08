A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, retomou esta segunda-feira a sua campanha para combater o assédio online, enquanto o seu marido ascende nas redes sociais com insultos e críticas a quem considera seus opositores.

Num edifício do Departamento de Saúde nos arredores de Washington, a primeira-dama pediu às empresas de tecnologia que ouçam mais as "ideias e preocupações das crianças" sobre o assédio online.

"Enfrentemos isto: a maioria das crianças é mais consciente das vantagens e dos inconvenientes das redes sociais do que alguns adultos", afirmou.

"Na sociedade global de hoje, as redes sociais são inevitavelmente parte da vida diária dos nossos filhos. Isso pode ser usado de muitas maneiras positivas, mas também pode ser destrutivo e danoso quando usado incorretamente", acrescentou.

Desde que assumiu o cargo, Melania Trump tem falado com pouca frequência.

A sua campanha "Be best" viu-se obscurecida em grande parte pelos insultos diários e pela intimidação pública do seu marido.

Nesta segunda-feira de manhã, Trump referiu-se aos advogados e procuradores que investigam a ingerência da Rússia nas eleições de 2016 como "desonra nacional".