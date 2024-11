Esta sexta-feira, uma menina, de 13 anos, foi encontrada com várias facadas na berma de uma estrada principal (A63, em Hessle) perto de Hull, no nordeste de Inglaterra, avança a Sky News.

De acordo com a polícia de Humberside, a menina foi encontrada por volta das 06h50 locais (06h50 em Lisboa) com "lacerações no pescoço, abdómen, peito e costas".

No seguimento do ocorrido, quatro rapazes e duas raparigas, com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos, foram detidos, numa área próxima, por suspeita de tentativa de homicídio.

O superintendente Simon Vickers "acredita que os agressores conheciam a vítima", mas as circunstâncias do crime ainda estão a ser investigadas.

"A menina continua no hospital em estado crítico e a sua família está a ser acompanhada pelas autoridades neste momento difícil", acrescentou.

A polícia garantiu que iria aumentar a sua presença na área de Ferriby High Road, onde ocorreu o esfaqueamento, e pediu que qualquer pessoa com informações ou vídeos do ocorrido entrasse em contacto com as autoridades em anonimato.