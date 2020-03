Fonte do Hospital São Bernardo adiantou que o menino, depois de ter sido assistido naquela unidade hospitalar, foi transferido para o serviço de cirurgia pediátrica do Hospital D. Estefânia, em Lisboa.

De acordo com a PSP de Setúbal, houve um alerta para o sucedido, mas quando os elementos da corporação chegaram ao local do incidente, no bairro da Bela Vista, já não estava ninguém e não foi possível recuperar a arma de fogo.

A PSP adiantou, no entanto, que o presumível autor do disparo é um rapaz de 13 anos, primo da vítima.

Ainda de acordo com o relato da PSP, o pai do suspeito deslocou-se mais tarde à esquadra da Bela Vista e informou que o filho encontrou a arma no chão e que a apontou para o primo, atingindo-o no pescoço.

O caso está sob investigação da Polícia Judiciária de Setúbal.