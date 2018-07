O mergulhador Vernon Unsworth e o empresário e empreendedor Elon Musk envolveram-se numa acesa troca de palavras, através dos media e das redes sociais, que culminaram com o CEO da Tesla a acusar Unsworth de ser pedófilo. Musk voltou atrás, mas o mergulhador pondera avançar com um processo judicial.

Vernon Unsworth, muito crítico do mini-submarino desenvolvido por Elon Musk, acusou o empresários de transformar a missão de salvamento na Tailândia numa manobra publicitária. O CEO da Tesla não gostou das acusações e passou para o ataque através do Twitter, chamando "pedo" [pedófilo] ao primeiro. As publicações foram apagadas, mas não esquecidas.

Ao The Guardian, o mergulhador, de 63 anos, disse estar "surpreendido e muito chateado" com o ataque de Musk. "Eu acredito que ele me chamou de pedófilo. Acho que as pessoas já perceberam que tipo de homem é o Musk", disse o mergulhador, entrevistado pelo jornal britânico junto à caverna de Tham Luang, em Chiang Rai, no norte da Tailândia, onde está a decorrer uma operação de limpeza.

Questionado sobre se pondera avançar judicialmente contra Musk, o mergulhador respondeu: "Sim, isto não acaba aqui".

Musk, que acabou por apagar os comentários ofensivos, reagia desta forma a uma entrevista que Unsworth deu no domingo, onde disse que o mini-submarino desenvolvido por Musk "não tinha qualquer hipótese de funcionar". "Ele [Musk] tinha noção de como era a passagem da caverna. O submarino, creio eu, tinha cerca de um metro e meio de comprimento, era rígido, então não seria capaz de contornar qualquer obstáculo".

Duro nas palavras, Unsworth acusou Musk de usar o resgate como uma "manobra de publicidade" e disse mesmo que o CEO podia "enfiar o submarino onde dói".

Musk, por sua vez, respondeu a esta acusação partilhando os emails trocados entre si e o mergulhador responsável pelas operações no local, onde este o incentiva a prosseguir com a construção do submarino. Além disso, o empreendedor, numa série de tweets, prometeu fazer um vídeo onde prova que a sua invenção seria capaz de funcionar naquele contexto, acrescentando o seguinte comentário: "Desculpa, pedo, mas tu estavas a pedi-las".

No passado dia 10 de julho, ao fim de 18 dias encurralados e de três dias de operações de resgate, todos os 12 jovens jogadores de futebol e o treinador saíram da gruta de Tham Luang, em Chiang Rai.

O grupo foi explorar a área depois de um jogo de futebol no dia 23 de junho. Na altura, as inundações resultantes das monções bloquearam-lhes a saída da gruta e impediram que as equipas de resgate os encontrassem. O acesso ao local onde ficaram encurralados só foi possível via mergulho, através de túneis escuros e estreitos, cheios de água turva e correntes fortes.

Elon Musk ofereceu-se para ajudar enviando uma equipa de engenheiros e, dias depois, apresentou ao mundo o seu mini-submarino. As autoridades tailandesas agradeceram, mas declinaram a ajuda, argumentando que o engenho não funcionaria dentro da gruta.