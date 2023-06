Esta é a segunda reunião da Mesa Nacional desde a convenção do BE que elegeu Mariana Mortágua como sucessora de Catarina Martins enquanto coordenadora nacional bloquista, a primeira decorreu logo no final da convenção nacional para eleger a Comissão Política.

Segundo informação adiantada à agência Lusa por fonte oficial do partido, nesta reunião da Mesa Nacional bloquista em Lisboa – que será seguida de uma conferência de imprensa de Mariana Mortágua para apresentar as conclusões – será debatida “a situação política e a intervenção do Bloco nos próximos meses”.

“Será discutido o problema de seca severa que o país atravessa, empenhando-se o Bloco na construção de um programa de esquerda para a gestão dos recursos hídricos, transformação dos modos de produção e a redução das perdas de água”, adianta ainda a mesma fonte.

O BE, de acordo com a mesma fonte, “terá ainda uma participação empenhada nas mobilizações pela habitação e pelos rendimentos, pela saúde e pela educação, assim como nas marchas pelos direitos que este mês enchem de orgulho várias cidades do país”.

Na convenção de final de maio, Mariana Mortágua foi consagrada a nova coordenadora do BE e a lista de continuidade que apresentou à Mesa Nacional conseguiu 67 dos 80 lugares na Mesa Nacional do BE, vencendo a moção de Pedro Soares e reforçando a direção neste órgão.

A nova Comissão Política do BE, coordenada por Mariana Mortágua, mantém, entre outros nomes, a ex-líder Catarina Martins, órgão no qual entra José Gusmão e Pedro Soares e saí Mário Tomé, que não foi eleito para a Mesa Nacional.

De acordo com a moção vencedora, “a coordenação da Comissão Política ficará a cargo de quem encabece a lista mais votada para a Mesa Nacional do Bloco de Esquerda”, ou seja, Mariana Mortágua.