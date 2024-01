“Chegamos à visão de que, para construir os produtos que queremos construir, precisamos de desenvolver a inteligência geral”, disse o bilionário numa entrevista ao The Verge.

“Penso que é importante transmitir isso porque muitos dos melhores querem trabalhar em problemas mais ambiciosos", acrescentou.

A ideia de uma Inteligência Artificial (IA) geral foi popularizada pela startup OpenAI, que surpreendeu o mundo no final de 2022 com o lançamento do ChatGPT, o famoso chatbot de IA generativa, um modelo de linguagem de grande escala.

Para a Meta, o conceito ainda é confuso. Nick Clegg, chefe de assuntos internacionais da Meta, apontou hoje no Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça, que “não há consenso sobre o que exatamente significa a AGI”.