Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê uma descida das temperaturas, com as máximas a chegar aos 23º, em Faro, e as mínimas aos 3 graus Celsius, em Bragança.

O IPMA prevê céu em geral pouco nublado, tornando-se gradualmente muito nublado

na região Norte e no litoral da região Centro a partir da tarde, acompanhado de uma pequena descida de temperatura na região Norte e litoral da região Centro. A temperatura mínima mais baixa esta quarta-feira regista-se em Bragança, que chega aos 3 graus Celsius. Já a temperatura máxima mais elevada está em Faro, registando 23º. Em Lisboa, o IPMA prevê céu pouco nublado e vento fraco. Para a capital, as temperaturas vão oscilar hoje entre os 16º e os 9 graus Celsius. No Porto, existe possibilidade de aguaceiros a partir do final da tarde, com as temperaturas a situarem-se entre os 17º e os 10 graus Celsius. Para os arquipélagos da Madeira e dos Açores, o IPMA prevê céu nublado e pouco nublado, respetivamente, sem probabilidade de ocorrência de aguaceiros.