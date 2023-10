Em algumas destas estações, observam-se problemas relacionados com os elevadores que se encontram fora de serviço, como é o caso da Ameixoeira, Cabo Ruivo e Arroios. Já em Odivelas o átrio superior encontra-se mesmo encerrado.

O metro avista ainda que "poderão ocorrer outros constrangimentos com impacto no funcionamento do serviço do Metro", durante o dia de hoje e que esperam retomar a normalidade "assim que forem garantidas as condições de segurança".

Sabe-se ainda que foram implementadas medidas de revisão preventiva nos sistemas de drenagem e bombagem das estações, nomeadamente: realização de desentupimento de caleiras para prevenir obstruções e assegurar o fluxo adequado de água, verificação minuciosa dos sistemas de drenagem e canais de escoamento e utilização de bombas de drenagem suplentes, a serem posicionadas nos locais necessários.

Neste dia de chuva com alerta laranja em todo o território continental, os utilizadores do Metro de Lisboa podem consultar o estado das estações no site da empresa.