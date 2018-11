Uma avaria na linha verde do metro de Lisboa, esta manhã, condicionou a circulação no sentido Telheiras - Cais do Sodré. A circulação foi retomada às 9h16.

A circulação na linha verde do metro de Lisboa esteve esta manhã condicionada, devido a uma avaria num dos comboios de transporte.

Fonte oficial do Metropolitano de Lisboa disse, em declarações ao SAPO 24, que a avaria ocorreu por volta das 8h45 desta segunda-feira, na via ascendente, no sentido Telheiras - Cais do Sodré, perto da estação do Intendente.

O Observador avança que nesta estação se verificava a existência de fumo e cheiro a queimado, havendo a presença de bombeiros no local. No entanto, não foi emitido nenhum sinal de emergência para os passageiros.

A circulação na linha verde foi regularizada às 9h16.

(Notícia atualizada às 10h01 - a avaria ocorreu na via ascendente, no sentido Telheiras - Cais do Sodré)