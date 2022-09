O pré-aviso para uma greve de 24 horas já foi entregue pelas organizações sindicais. Convocada pela Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), a paralisação visa contestar a falta de condições de trabalho e reivindicar aumentos salariais.

"Após a reunião de conciliação na DGERT – Direcção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, as organizações sindicais dos trabalhadores do ML – Metropolitano de Lisboa, entregaram um aviso prévio de greve de 24 horas para o dia 12 de outubro", lê-se no site Fectrans.

Para o dia 10 de outubro está ainda previsto um plenário de trabalhadores, "onde serão discutidas outras formas de luta".

Recorde-se que mesma semana há greves anunciadas também para a Transtejo, que faz a ligação fluvial entre Lisboa e a margem sul do Tejo. Os trabalhadores vão parar três horas por turno entre os dias 10 e 14 de outubro.