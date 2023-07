Assim sendo, os utilizadores do Metro devem ter atenção ao facto das linhas Verde e Amarela estarem com perturbações ou mesmo encerradas em alguns períodos desta sexta-feira e do fim de semana.

A circulação normal irá ser retomada na totalidade a partir das 12:00 do dia 8 de julho (sábado), correspondendo à circulação total nas linhas Amarela e Verde, sendo respostas as ligações entre Campo Grande e Cidade Universitária, e entre Telheiras e Campo Grande, respetivamente.

Esta sexta-feira, a partir das 21:00 (hora de partida do último comboio de cada estação terminal), a linha Verde vai circular só entre Alvalade e Cais do Sodré e a linha Amarela estará totalmente encerrada.

Já no dia 8 de julho (sábado), entre as 06:30 e as 12:00, ambas as linhas estarão encerradas.

As estações Alameda, Saldanha II (linha Vermelha), Baixa-Chiado e Marquês de Pombal I (linha Azul) irão manter o seu normal serviço de funcionamento e de circulação de comboios.

O metro esclarece em comunicado que "estas alterações de serviço tornam-se imprescindíveis face às características técnicas dos trabalhos a realizar em diversos locais ao longo dos troços das linhas Amarela e Verde, os quais, pela sua complexidade, seriam impraticáveis de executar mantendo a circulação, mesmo que de forma condicionada".

Informam ainda que para minimizar os impactos decorrentes destes constrangimentos, será disponibilizado um serviço especial em modo “vaivém” (autocarros), que fará o percurso da linha Amarela entre Odivelas e Rato, com paragens junto aos acessos das estações de metro. O horário pode ser consultado aqui.

Existirá também um “vaivém” específico para a linha Verde, entre Telheiras e Cais do Sodré, cujo horário pode ser consultado aqui.