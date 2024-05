O SAPO24 esteve na estação de metro de Alvalade e apurou que esta está encerrada, como é possível concluir nas imagens captadas no local.

Segundo informações dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, no local, o alerta foi dado pelo Metro às 7h59 para um possível descarrilamento.

De acordo com o sub-chefe principal José Marques, "confirmou-se um descarrilamento de uma carruagem da frente do motorista ao chegar à estação de Alvalade oriunda da Estação de Campo Grande". O responsável refere que a carruagem estava apenas descarrilada, não tombada e já em marcha lenta no momento em que descarrilou, sendo que o processo de evacuação da estação já estava a decorrer quando os bombeiros chegaram ao local.

A evacuação terá sido organizada pelas equipas do Metro de Lisboa e PSP presentes no local e foram assistidas duas pessoas sem encaminhamento hospitalar. "Face ao cenário havia alguma calma, as equipas quer do Metro quer da PSP, de uma forma organizada, faziam o processo de evacuação, apesar do processo complicado. Não havia pânico algum", diz José Marques.

O responsável refere que a estação foi evacuada e foram retiradas cerca de 500 pessoas.

José Marques acrescenta ainda que este não é um cenário habitual, mas que se preparam frequentemente para estes eventos em protocolo com o Metro e as equipas dos Bombeiros estão preparadas para qualquer eventualidade deste tipo.

Neste momento não existe qualquer previsão de quando a linha Verde será reaberta, apesar da operação de evacuação estar concluída.

Ao que o SAPO24 apurou, o descarrilamento terá sido causado por uma avaria na sinalização que fez a agulha mudar a meio do comboio.

Segundo várias publicações da empresa na rede social X a linha Amarela também esteve com circulação interrompida durante a manhã, mas a situação já estará resolvida.

Já a linha Verde continua com circulação interrompida por tempo indeterminado. "Devido a avaria na sinalização, a circulação está interrompida. De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. Agradecemos a sua compreensão", diz o Metro de Lisboa.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 6h30 e as 1h00.