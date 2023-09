De acordo com a informação do Plano Anual de Avisos do programa de fundos europeus Portugal 2030, que aponta para os avisos a serem lançados nos próximos 12 meses, o aviso para a "extensão da Rede do Metro e BRT (ISMAI – Paradela e Dragão – Souto) e material circulante" deverá ser lançado entre maio e agosto de 2024.

Segundo a ficha resumo do aviso, haverá uma dotação de 259 milhões de euros provenientes do Fundo de Coesão da União Europeia para os investimentos, um valor que pode corresponder a um máximo de 85% do total, não estando ainda definido o valor da comparticipação nacional.

Em causa estão as extensões do Metro do Porto a Gondomar (Souto) através do Estádio do Dragão, servindo os bairros portuenses do Lagarteiro e Cerco e a freguesia gondomarense de Valbom.

Já a extensão à Trofa, há muito reivindicada desde a retirada dos carris do comboio no início do século, com a promessa da construção da rede do Metro do Porto, será feita em BRT (Bus Rapid Transit, vulgo 'metrobus') desde o ISMAI, atual término da Linha Verde (C) até Paradela, na Trofa.

O investimento insere-se no Sustentável 2030 - Programa Temático para a Ação Climática e Sustentabilidade, inserido no Portugal 2030.