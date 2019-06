“A única exceção é a Linha Violeta (E), que mantém o horário habitual e encerra às 01:00. A Estação dos Aliados, por motivos de segurança e dada a grande aglomeração de pessoas esperada na Avenida, está encerrada entre as 21:00 e as 05:00”, acrescenta.

A operação especial de São João tem início às 20:00 de domingo, com o reforço de todas as linhas, que têm frequência e capacidade aumentadas.

Devido ao fogo de artifício no rio Douro, a travessia do Metro vai estar interrompida entre as estações General Torres e São Bento, entre as 23:45 e até cerca das 04:00. Neste período, a Linha Amarela funcionará de forma regular no Porto, entre Hospital de S. João e S. Bento, e em Gaia, entre Santo Ovídio e General Torres.