As forças de segurança capturaram ontem um dos filhos do narcotraficante Joaquín "Chapo" Guzmán, o que deu origem a uma verdadeira batalha contra homens fortemente armados na cidade de Cualiacán, bastião do Cartel de Sinaloa, confirmou o governo mexicano. No calor dos confrontos, Ovidio Guzmán conseguiu escapar-se por entre o caos que durou todo o dia.

EPA/STR