Os dados do Ministério da Saúde apontaram para 87.538 pacientes que ainda são considerados suspeitos porque aguardam resultados de testes laboratoriais.

O número de pessoas recuperadas é de 261.457.

A Cidade do México e os estados do México, Tabasco, Veracruz e Puebla são aqueles onde foram identificados o maior número de casos acumulados. Juntos representam cerca de 45% do total de infetados registados no país.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 654 mil mortos e infetou mais de 16,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).