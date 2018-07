O presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, disse esta segunda-feira ter conversado com o presidente americano, Donald Trump, a quem propôs "reduzir a migração e melhorar a segurança".

"Recebi um telefonema de Donald Trump e conversamos durante meia hora. Propus-lhe explorar um acordo integral; de projetos de desenvolvimento que gerem empregos no México, e com isso, reduzir a migração e melhorar a segurança. Houve um tratamento respeitoso e os nossos representantes vão dialogar", escreveu no Twitter López Obrador, que segundo o apuramento ainda parcial se elegeu presidente do México com ampla vantagem.

Pouco antes, Donald Trump tinha anunciado com entusiasmo o telefonema.

"Acabo de falar com o presidente eleito do México", disse aos jornalistas na Sala Oval da Casa Branca.

"Acho que a relação vai ser muito boa. Tivemos uma ótima conserva. Acho que vai tentar nos ajudar com a fronteira", acrescentou.