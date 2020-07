Com os 7.573 novos casos registados em apenas um dia, o México ultrapassou o Peru (que contabilizava 371.096 infeções no mais recente balanço), ficando apenas atrás dos Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul.

Nas últimas 24 horas, as autoridades mexicanas contabilizaram ainda 737 mortes provocadas pelo novo coronavírus, elevando o total de óbitos para 42.645.

Em número de mortes globais e por milhão de habitantes, o México está em quarto lugar a nível mundial, atrás dos Estados Unidos, Brasil e Reino Unido.

A Cidade do México é a zona do país com o maior número de casos acumulados (67.597), à frente dos estados do México (49.086), Tabasco (19.036), Veracruz (18.463) e Puebla (18.019).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 627 mil mortos e infetou mais de 15,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.