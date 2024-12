A secretária do Interior do México, Rosa Icela Rodríguez, anunciou hoje que serão construídos 25 campos de acolhimento na região fronteiriça com os Estados Unidos, para abrigar uma possível vaga de imigrantes mexicanos deportados pelas autoridades norte-americanas.

O plano prevê 25 instalações, com capacidade para até 2.500 pessoas, e faz parte da iniciativa da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, para proteger os emigrantes, segundo a agência Europa Press. Rodríguez reuniu-se hoje com governadores da fronteira norte do México: o governador de Nuevo León, Samuel García; Marina del Pilar Ávila, da Baixa Califórnia; Alfonso Durazo, de Sonora; Américo Villarreal, de Tamaulipas, e Manolo Jiménez, de Coahuila. A responsável sublinhou que a reunião tem por objetivo dar seguimento ao trabalho coordenado em questões migratórias. “Juntamente com os meus colegas governadores das fronteiras, estamos a dar prioridade ao tratamento humano e ao bem-estar dos migrantes que passam pelo nosso país”, afirmou.