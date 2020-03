O antigo Mayor de Nova Iorque, de 78 anos, retirou esta quarta-feira, dia 4, a sua candidatura à Casa Branca. E, fora da corrida, indicou que vai apoiar a de Joe Biden, ex-vice-Presidente de Barack Obama.

"Há três meses, eu entrei na corrida à presidência para derrotar Donald Trump. Hoje, abandono a corrida pela mesma razão", explicou Bloomberg, de acordo com a BBC.

"Sempre acreditei que para derrotar Donald Trump é necessário apoiar o candidato com maior chance de o fazer. Após a votação de ontem, é claro que esse candidato é o meu amigo e grande Americano, Joe Biden", continuou.

Dos 14 estados que foram a votos na madrugada desta quarta-feira, o multimilionário apenas conseguiu ganhar no Samoa Americana. Por seu turno, Joe Biden, ganhou nove.

Porém, o "grande prémio" da noite saiu a Bernie Sanders — que ganhou no estado da Califórnia, considerado o grande prémio das primárias do Partido Democrata nos Estados Unidos por ser o estado mais populoso do país e que distribui 415 delegados para a convenção democrata.

500 milhões para derrubar Trump

Bloomberg foi o único candidato a ter feito ações junto dos eleitores em todos os 14 estados e um território que estiveram em disputa nesta terça-feira, para além dos mais de 500 milhões de dólares que gastou, da sua imensa fortuna pessoal — estimada em mais de 50 mil milhões de euros —, em tempos de antena.

Mas o dinheiro não é tudo — e o ativista bilionário Tom Steyer sabe-o bem: depois de gastar milhões em anúncios televisivos na Carolina do Sul — mais do que todos os seus rivais juntos — não resistiu a um novo desaire eleitoral e anunciou a desistência na corrida à Casa Branca. Hoje, foi a vez de Bloomberg.

O ex-Mayer participou nos dois mais recentes debates televisivos e foi alvo de fortes críticas por parte dos seus adversários, especialmente pelas acusações de comportamento impróprio no seu relacionamento com mulheres nas empresas que dirige, uma matéria sensível nesta campanha democrata.

Bloomberg junta assim o seu apoio aos de dois outros candidatos que desistiram este fim de semana a favor de Joe Biden, Peter Buttigieg e Amy Klobuchar, engrossando uma coligação moderada que se procura opor ao favoritismo nas sondagens de Sanders.

Com vários resultados das eleições de terça-feira ainda por apurar, Joe Biden tem 453 delegados eleitos, contra 382 de Bernie Sanders, deixando o jogo das democráticas na mão destes dois candidatos, que levam forte vantagem sobre os outros dois candidatos ainda no terreno: Elizabeth Warren e Tulsi Gabbard.

