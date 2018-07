Michel Temer falava na sessão de abertura da XII Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CPLP em Santa Maria, na ilha do Sal, Cabo Verde, que assume hoje a presidência rotativa desta organização, sucedendo ao Brasil.

O chefe de Estado e de Governo do Brasil destacou os resultados alcançados no último biénio em matéria de segurança alimentar e nutricional, na cooperação jurídica e de defesa e na valorização da língua portuguesa.

No final da sua intervenção, Michel Temer proclamou eleito presidente desta XII Cimeira da CPLP, por aclamação, o chefe de Estado de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.

Michel Temer dirigiu um “elogio especial” ao secretário-geral das Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, que esteve presente na anterior cimeira, realizada em Brasília, em novembro de 2016, e salientou que o Brasil propôs “como eixo da sua presidência” uma aproximação entre as agendas da CPLP e da ONU para o desenvolvimento sustentado.

“Buscámos também contribuir para melhor estruturar o trabalho da comunidade em torno de áreas concretas, que na verdade fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Não bastam palavras, é preciso ação, é preciso execução”, acrescentou.

Temer descreveu a CPLP como um fórum “de extraordinário rigor”, com “uma fascinante diversidade cultural e humana, que encontra na língua portuguesa seu maior veículo de expressão e, naturalmente, seu meio mais sólido de verdadeira comunhão”.

“Temos também a nos unir esta aspiração por sociedades mais prósperas e justas. E, aliás, muitas foram as conquistas de nossos países através dos anos, primeiro, na promoção da paz, segundo, no aprimoramento institucional e, de uma maneira, no enfrentamento das desigualdades”, sustentou, ressalvando: “Mas, naturalmente, como sempre ocorre, muitos ainda são os desafios em desenvolvimento que compartilhamos”.