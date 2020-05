Questionada sobre um ponto de situação aos testes realizados, na sexta-feira, dia 22 de maio, a delegada de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, no distrito de Santarém, disse que "os migrantes que estão em Santa Margarida vão regressar hoje a Lisboa", dando conta de que os resultados foram hoje conhecidos e que há casos negativos, pessoas não infetadas, mas também há casos que se mantêm positivos ao novo coronavírus.

"Há resultados positivos e houve resultados negativos mas temos de compreender que são pessoas que estão fora dos seus ambientes, estão fora dos seus contactos e, portanto, está tudo a ser tratado para regressarem hoje a Lisboa, tanto os positivos como os negativos", disse Maria dos Anjos Esperança, à agência Lusa.

Segundo aquela responsável, do grupo de 32 migrantes "cerca de 75% testou negativo" ao SARS-Cov-2, tendo feito notar que, durante este período de cinco dias em que estiveram no campo militar de Santa Margarida, "não houve qualquer incidente" e "correu tudo muito bem".

A informação do regresso hoje a Lisboa dos 32 migrantes foi confirmada à Lusa pelo presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil de Santarém, Miguel Borges, dando conta, cerca das 19:30, que o processo "está em curso" e que se dirigem para vários locais na área de Lisboa.

"Os migrantes que ainda estão infetados foram para a Mesquita de Lisboa, ao passo que os outros foram para diferentes locais definidos pelo Alto Comissariado para as Migrações", afirmou.