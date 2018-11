As eleições diretas no PSD/Madeira estão agendadas para 14 de dezembro.

De acordo com a mesma informação, o atual líder e presidente do Governo Regional da Madeira encabeça a lista para a presidência da comissão política regional do PSD madeirense para mais um mandato.

Entram nesta lista Savino Correia, ex-presidente da Câmara de Santa Cruz e Rafaela Fernandes que estiveram afastados do parlamento nesta última legislatura.

Quanto ao secretariado, Miguel Albuquerque decidiu substituir o seu “braço direito” desde os tempos em que era presidente da Câmara do Funchal, Rui Abreu, pelo deputado e advogado José Prada.

De acordo com o regulamento, as listas serão agora afixadas na sede regional até ao dia 28 de novembro, depois de verificadas pelo Conselho de Jurisdição, aponta a nota divulgada pelo PSD/Madeira.

As eleições diretas estão marcadas para dia 14 de dezembro, entre as 17:30 e as 20:30 nas sedes do PSD/Madeira.

A tomada de posse da Comissão Política e do Secretariado do PSD/Madeira vai acontecer no XVII Congresso dos sociais-democratas, agendado para os dias 19 e 20 de janeiro, no Centro de Congressos do Casino da Madeira, no Funchal.

Quanto aos restantes órgãos do partido, nomeadamente a Mesa, Conselho de Jurisdição e Conselho Regional, as suas eleições e tomada de posse acontecem durante o referido congresso.

Já nas eleições internas de 2016, Miguel Albuquerque foi o único candidato à liderança dos sociais-democratas.