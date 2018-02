O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, prometeu hoje que o PSD vai ganhar as regionais de 2019 e que a região "continuará a ser um bastião social-democrata".

“A Madeira é, e continuará a ser, um bastião social-democrata”, afirmou Miguel Albuquerque, no 37.º Congresso Nacional do partido, em Lisboa, em que fez um discurso violento contra o Governo socialista de António Costa, que acusou fazer um “ataque sem escrúpulos” contra a região.

Albuquerque lembrou que o seu é “o único governo” do PSD no país e acusou o executivo socialista de “manobras de diversão” com a Madeira.

E exigiu que “a ‘geringonça’ cumpra o Estado de Direito no país”.

Para o líder regional madeirense, o executivo do PS está a seguir uma “história de ficção” em que prometeram devolver rendimentos às pessoas, consumidos pelos “impostos indiretos”.