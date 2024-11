Miguel Araújo recebeu a sua primeira guitarra, oferta dos pais, em 1990. Alguns anos depois acabou por perdê-la e agora lançou um desafio aos portugueses para tentar encontrá-la.

"Sabem a história do primeiro baixo do Paul McCartney que estava perdido e, graças ao emaranhado infinito das teias das redes sociais, apareceu não sei quantas décadas depois?

Esta é a minha primeira guitarra, a minha saudosa Fender Redondo made in Korea. Foi-me oferecida pelos meus pais no Natal de 1990. Foi nela que aprendei a tocar. Vi esta fotografia em casa dos meus pais e lembrei-me de lançar aqui esta campanha. Adorava esta guitarra. Traz-me memórias óptimas. Perdi-a numa noite de cortejo da Queima das Fitas pouco tempo depois desta fotografia (que julgo que é de 1998). Não posso dizer que me foi roubada. A culpa foi minha. Eu andava com ela para todo lado e, nessa terça-feira de cortejo fatídica, lembro de estar num carro alegórico a tocá-la pela última vez. Distraí-me com qualquer coisa e nunca mais a vi. Ainda andei pela Reitoria nos dias seguintes a ver se alguém a tinha visto. Mas nada.



Quem me ajuda a identificá-la? Adorava reavê-la. Claro que a culpa de a ter perdido foi minha. Mas tenho esperança que alguém a tenha recolhido e a tenha estimado nestes 25 anos que passaram entretanto. Quem sabe. Desde que uma carteira minha perdida por esta altura apareceu na boca dum cão 20 e tal anos depois, intacta e com os cartões todos intocados, já não digo nada....

Pessoal do Porto, alguém sabe do paradeiro da minha velhinha Fender Redondo carregada de auto-colantes e valor sentimental?", escreveu nas redes sociais.