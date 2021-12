Miguel Frasquilho foi 'chairman' da TAP desde 2017 até meados deste ano.

"Conhecemos hoje que a Comissão Europeia aprovou finalmente o plano de reestruturação da TAP, um plano que tinha sido entregue há mais de um ano em Bruxelas, submetido pelo Governo no dia 10 de dezembro de 2020, um plano que foi também elaborado pela administração da TAP a que tive a honra e o privilégio de presidir, com o auxílio das dedicadas equipas da TAP e de todos os assessores", afirmou Frasquilho, quando contactado pela Lusa sobre o tema.

"De facto, eram acertadas as sensações com que eu próprio tinha ficado no seguimento das interações que tivemos com Bruxelas, que a equipa da DGCom [Direção-Geral da Concorrência europeia] considerava o plano resiliente, sólido, conservador e credível", sublinhou o antigo presidente da operadora aérea portuguesa.

Este "é um resultado que me parece, obviamente, positivo para o futuro da TAP" e agora "falta o resto da implementação do plano até 2025", numa "conjuntura em que os desafios não param de aumentar", salientou Miguel Frasquilho.

"Por isso também queria nesta hora desejar a todos na TAP a melhor das sortes na prossecução da implementação do plano", prosseguiu, agradecendo "muito a todos" os que na companhia aérea "foram fundamentais para construir o plano e para depois começar a sua implementação", prosseguiu.

Em particular, "quero agradecer penhoradamente a todos os dedicados trabalhadores da TAP que, com a sua competência e os seus gigantescos esforços e sacrifícios, foram fundamentais para que o plano viesse agora a ser aprovado", destacou Miguel Frasquilho.

"Portanto, em resumo, desejo muitos sustentáveis e bons anos de vida à TAP, que é, do meu ponto de vista, um instrumento de política económica fundamental para Portugal", rematou o gestor.

A Comissão Europeia informou hoje que aprovou o plano de reestruturação da TAP e a ajuda estatal de 2.550 milhões de euros, impondo que a companhia aérea disponibilize até 18 'slots' por dia no aeroporto de Lisboa.

Adicionalmente, foi também anunciado hoje que a Comissão Europeia deu 'luz verde' a uma ajuda estatal de Portugal de 107,1 milhões de euros à TAP, para compensar consequências negativas da pandemia da covid-19 no segundo semestre do ano passado.