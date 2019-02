Organizado com o propósito de apoiar a entrada de ajuda humanitária na Venezuela e também o autoproclamado Presidente desse país, Juan Guaidó, o megaconcerto começou com a artista venezuelana Reyna, que provocou a histeria no público quando disse que o país “é muito mais que o petróleo”.

“Não estamos aqui para abrir um canal humanitário, mas porque amanhã seremos livres”, afirmou o cantor venezuelano Carlos Baute, exilado em Espanha, referindo-se à promessa de Juan Guaidó de que no sábado toda a ajuda humanitária entraria no seu país.

Além de cantores, o evento conta também com a presença do Presidente da Colômbia, Ivan Duque, e também dos homólogos do Chile, Sebastian Pinera, e do Paraguai, Mario Abdo, na sessão de encerramento.

“Este concerto é uma grande ajuda e este tipo de iniciativas é necessária para que o governo da Venezuela abra os olhos”, declarou à agência France Press Wendy Villamizar, uma venezuelana de 32 anos que assiste ao espetáculo.

Do outro lado da ponte que divide a Colômbia e Venezuela, as preparações para um concerto de três dias anunciado pelo governo de Nicolás Maduro prosseguiam, embora poucos dados tenham sido fornecidos sobre o mesmo. Esses locais estavam sob grande vigilância de soldados e nenhum espetador foi avistado pelos jornalistas da agência noticiosa France Presse.

A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.

Guaidó, 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

Nicolás Maduro, 56 anos, no poder desde 2013, recusou o desafio de Guaidó e denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.

A maioria dos países da União Europeia, entre os quais Portugal, reconheceram Guaidó como Presidente interino encarregado de organizar eleições livres e transparentes.

A repressão dos protestos antigovernamentais desde 23 de janeiro provocou já dezenas de mortos, de acordo com várias organizações não-governamentais.

Esta crise política soma-se a uma grave crise económica e social que levou cerca de 3,4 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da ONU.

Em 2016, a população da Venezuela era de aproximadamente 31,7 milhões de habitantes e no país residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes.