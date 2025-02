“Chegou o dia tão esperado. O Papa Francisco assinou o decreto de canonização do nosso Beato José Gregorio Hernandez”, anunciou o cardeal venezuelano Baltazar Porras, num vídeo publicado hoje nas redes sociais.

A data da canonização ainda não foi decidida num consistório, mas a Igreja Católica venezuelana já designa Hernández como “São José Gregorio”.

Na Venezuela, José Gregorio Hernandez (1864-1919) é considerado um herói nacional, e suscita devoção que ultrapassa clivagens políticas, religiosas e sociais.

O médico venezuelano distinguiu-se por ajudar os mais necessitados durante a epidemia da gripe espanhola no início do século XX, que matou cerca de 1% da população.

José Gregorio Hernandez faleceu em 1919, aos 54 anos, atropelado por um carro em Caracas.

As imagens e estatuetas do beato, acompanhadas por velas e um copo de água, são comuns nas casas dos venezuelanos.

Hernandez foi beatificado em abril de 2021 perante um comité reduzido, devido à pandemia da covid-19.

A Igreja Católica considerou que lhe podia ser atribuída a realização de um milagre, nomeadamente por ter curado uma menina de 10 anos que havia sido atingida por um tiro na cabeça em 2017.

Segundo a Igreja, a criança sobreviveu após a mãe ter rezado ao médico falecido.

O Papa Francisco estava hoje suficientemente bem para se reunir no Hospital Gemelli, em Roma, com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, e respetivo adjunto para aprovar novos decretos de candidatos a possíveis santos, informou a Santa Sé.