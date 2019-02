Em mais de três meses de protestos, os ‘coletes amarelos’ experimentam novas formas de manifestação, como cerca de mil a fazer um piquenique em clima festivo e sob um sol de primavera no jardim de castelo Chambord, em Paris.

Ao início da tarde, o Ministério do Interior francês contabilizava cerca de 11.600 ‘coletes amarelos’ em todo país, um ligeiro aumento em relação à semana passada, quando foram identificados 10.200 manifestantes.

“Não, o movimento não está a evaporar-se. Acho que pode durar”, contou Jérémy Desbois, de 22 anos, no protesto nos Campos Elísios, que reuniu quatro mil pessoas durante a tarde, contra as três mil da última semana.

“Pode haver menos pessoas na rua, mas as pessoas vão continuar a sair se nada for alterado”, alertou Lucia Ferrera, uma enfermeira de 33 anos.

Outras manifestações aconteceram em toda a França, especialmente em Toulouse, onde centenas de pessoas, incluindo ‘coletes amarelos’, bloquearam um armazém da empresa digital Amazon.

Em Clermont-Ferrand, as autoridades locais pediram aos moradores para evitar ir ao centro da cidade, onde cerca de 2.500 manifestantes entraram em confronto com as forças policiais, tendo sido detidas 15 pessoas.

Desde o início, vários confrontos têm marcado os protestos dos ‘coletes amarelos’, em França, onde já morreram 11 pessoas e cerca de duas mil ficaram feridas.