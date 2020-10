A maior concentração realizou-se no Parque Nacional de Bogotá, de onde os manifestantes seguiram para a Praça de Bolívar para a “minga indígena”, como se conhecem este tipo de mobilizações na Colômbia, onde exigiram melhor qualidade de vida ao Presidente da Colômbia, Ivan Duque, com quem não conseguiram reunir-se.

Os protestos de hoje foram convocados pelo Comité Nacional de Greve, integrado por sindicatos e organizações sociais e civis, para manifestar rejeição à política económica e social de Duque, bem como contra a violência em regiões como Cauca, no sudeste da Colômbia.

Além de Bogotá, idênticos protestos decorreram no centro das cidades de Medellín, Cali, Bucaramanga e Barranquilla.

As centrais sindicais rejeitam as políticas de Duque por considerarem que são contra os trabalhadores face à falta de estabilidade laboral, uma lei que permite a celebração de contratos à hora e que não prevê direitos como subsídios para a educação e para a alimentação, entre outros.

Os manifestantes pediram também o fim das ações violentas, os assassínios de líderes sociais e as restrições aos protestos de cariz social, que são duramente reprimidas pela polícia e que, em setembro, provocaram 10 mortos em Bogotá.

Os protestos serviram também para criticar as medidas tomadas pelo Governo para combater a crise provocada pela pandemia de covid-19, que as consideram terem piorado as condições económicas e sociais dos trabalhadores colombianos.