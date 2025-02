Segundo o The Guardian, os especialistas encontraram 14 mil avaliações de trabalho social relacionadas com acusações de bruxaria desde 2015.

Os números são agora conhecidos devido ao filme "Kindoki Witch Boy", que conta a história de Mardoche Yembi, atualmente com 33 anos, que foi acusado de bruxaria quando era criança, no norte de Londres, e submetido a exorcismos durante dois anos.

"Se uma história como 'Kindoki Witch Boy' tivesse sido divulgada quando eu era criança e estava a passar por essas experiências, ter-me-ia sentido menos sozinho. Quero que este filme transforme algo que foi mau em algo bom, para ajudar outras crianças a passar pelo mesmo. Espero que as crianças que estão a ser acusadas vejam que existe ajuda e que podem sobreviver", afirmou.

A data de lançamento marca também o 25.º aniversário da morte de Victoria Climbié, uma menina de oito anos que foi torturada depois de lhe terem sido feitas acusações de bruxaria.

"Kindoki" é uma das várias palavras utilizadas para descrever o tipo de feitiçaria de que Yembi e Victoria foram acusados, juntamente com termos como djin, juju e voodoo.

As duas crianças nasceram com poucas semanas de diferença e viviam a poucos quilómetros uma da outra, no norte de Londres. Yembi foi enviado para o Reino Unido com oito anos de idade pelo seu pai, da República Democrática do Congo, após a morte da sua mãe, para ser cuidado por familiares.

Yembi foi acusado de ter causado infortúnios de saúde e financeiros na vida dos seus familiares, que acabaram por querer mandá-lo de volta para o seu país natal. Acabou por ficar com uma mãe adotiva que o apoiou durante a década seguinte.

Já a história de Victoria Climbié terminou com a sua morte em 2000, depois de ter sofrido abusos prolongados e extremos pela sua tia-avó Marie-Thérèse Kouao e pelo seu companheiro Carl John Manning.

Os familiares diziam que estava possuída por espíritos malignos e foi exorcizada por um pastor e forçada a dormir num saco de lixo numa casa de banho gelada. Na altura da sua morte, foram encontrados 128 ferimentos diferentes no seu corpo queimado e subnutrido.