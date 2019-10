Com a palavra de ordem “O povo unido jamais será vencido”, os manifestantes desfilam com cartazes, bandeiras tricolores do Equador e também multicolores, dos povos ancestrais.

Na manifestação leem-se cartazes de condenação da corrupção, do Presidente equatoriano, Lenine Moreno, do FMI e dos EUA, e tarjas com a frase: “Violento não é o povo, mas o Estado que o reprime”.

O Equador está sob estado de emergência desde quinta-feira, quando ocorreu o primeiro de dois dias de greve nos transportes públicos, tendo-se verificado atos de vandalismo e saques.

Os militares já avisaram para a eventualidade de ações violentas durante os protestos de hoje, depois dos tumultos que forçaram o chefe de Estado a sair da capital e a mudar-se para a cidade portuária de Guayaquil.

Em comunicado, os militares apelaram à denúncia dos que usarem os protestos para fazerem atos de vandalismo e outros crimes.

O apoio dos militares é decisivo para Moreno, que afirmou na terça-feira que o seu Governo está a negociar com grupos indígenas. Mas este diálogo está a ser difícil, acrescentou, porque há muitos grupos envolvidos.

Lenine Moreno garantiu ainda que não vai resignar apesar do descontentamento generalizado nesta nação sul-americana, com 17 milhões de habitantes.

Moreno regressou hoje a Quito, capital do Equador, para monitorizar a gestão governamental dos protestos, afirmou a ministra do Interior, Maria Paula Romo.

A crise política no país não mostra sinais de redução. Com os líderes sindicais a apelarem à greve no dia de hoje, a atividade económica em grande parte do país está comprometida por confrontos, roubos, bloqueios e outros fatores perturbantes.