“A covid-19 é uma mentira, não somos todos ‘covidotes'”, ou ainda “Tirem a máscara, apaguem a televisão, vivam plenamente a vossa vida”, indicavam alguns dos cartazes exibidos pelos participantes, provenientes de todo o país.

A iniciativa foi designada “Festival da liberdade” pelos organizadores, membros da sociedade civil para quem as medidas governamentais “restringem os direitos fundamentais e as liberdades dos cidadãos” sem “base médica ou legal válida”, mas impondo “o distanciamento físico e a privação do contacto físico”.

No Facebook, o ministro da Saúde, Vili Berros, reagiu ao referir que não pode aprovar “uma abordagem não científica da covid-19″.