Numa mensagem de vídeo divulgada na rede social Facebook, a chefe do Governo local, Carrie Lam, assegurou que pretende “ouvir humildemente e encontrar uma saída”, sem comentar as revindicações dos manifestantes.

“Graças a 2019, as máscaras horríveis da polícia e do Governo foram destacadas e as pessoas puderam ver a verdade”, disse Kris, um manifestante que participou no protesto de hoje.

O manifestante admitiu que “o movimento está num tipo de beco sem saída”, mas que “uma forte participação na marcha poderá reacender a chama”.

Em 24 de novembro, o movimento pró-democracia venceu as eleições locais, considerado como um referendo sobre a gestão da crise pelo Governo local apoiado por Pequim.