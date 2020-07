De acordo com a reportagem da Associated Press, foram milhares as pessoas que se juntaram num subúrbio de Paris gritando ‘Sem justiça não há paz’ para assinalar o aniversário de um caso que mobilizou a comunidade contra a alegada brutalidade policial e injustiça racial em França.

O protesto, que envolveu também um concerto em Beaumont-sur-Oise, foi marcado para honrar Adama Traoré, mas também para assinalar as críticas contra o Governo, que ganharam novo alento depois da morte de George Floyd pela polícia norte-americana em Mineapollis, em maio.

A irmã de Adama, Assa, defendeu hoje que a polícia devia ser acusada pelo homicídio do irmão, já que Adama terá “ficado debaixo dos polícias” durante vários minutos.