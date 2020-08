Depois de ser submetida a uma quarentena rigorosa de 76 dias entre janeiro e abril, sendo a primeira cidade em que essas medidas foram aplicadas devido ao novo coronavírus, a metrópole de Wuhan foi gradualmente retirando as restrições e voltou à normalidade.

No fim de semana, o parque aquático Maya Beach Water Park ficou lotado e milhares de pessoas dançaram aglomeradas ao ritmo de música eletrónica, sem usar máscaras. Muitas também tomaram banho, sem manter a distância de segurança.

O parque aquático reabriu as portas em junho e tem capacidade limitada a 50%, segundo a imprensa local.

As imagens da festa divulgadas pela AFP geraram críticas e revolta nas redes sociais, no momento em que a pandemia já infectou quase 22 milhões de pessoas no mundo e o número de mortos se aproxima de 800 mil.