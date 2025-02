Convocados pelo movimento Hábitat 24, uma plataforma composta por quase 40 coletivos de habitação, bairros, ambientalistas, grupos de defesa dos direitos humanos, políticos, sindicalistas e sociais, os milhares de manifestantes caminharam, sem incidentes, no centro de Madrid, pelos passeios do Prado e Recoletos de Atocha a Cibeles e da rua Alcalá até à Puerta del Sol.

Em declarações aos meios de comunicação social antes do início da marcha, a líder do Más Madrid e ministra da Saúde, Mónica García, lembrou que as competências em matéria de habitação são da responsabilidade das comunidades autónomas.

A este propósito, Mónica García dirigiu-se, especificamente, à presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, referindo que, “vivendo numa cobertura que é supostamente paga por comissões que vêm do Grupo Quirón [grupo espanhol de prestação privada de cuidados de saúde], é difícil ver a natureza global do problema”.

Sob o lema “Habitação digna e sustentável, já!”, a marcha realizada este domingo em Madrid foi convocada na ausência de medidas por parte das administrações que resolvam “no curto prazo” a falta de acesso a uma habitação digna, situação que consideram ser “uma emergência habitacional”.

Os promotores deste protesto foram os impulsionadores da marcha que passou pelo centro de Madrid no dia 13 de outubro sob os lemas “A habitação é um direito, não um negócio” e “Acabou. Vamos baixar as rendas”.