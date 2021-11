A Geórgia do Norte viu-se invadida por milhões de grandes aranhas amarelas, azuis e vermelhas, em cenas que os residentes dizem trazer à memória o filme Arachnophobia, conta o The Guardian.

A aranha Joro é uma espécie invasora, nativa da Ásia Oriental, que foi avistada pela primeira vez na Geórgia em 2014. Desde então, o aracnídeo parece ter prosperado nos climas quentes do estado.

A sua presença tem vindo a perturbar os habitantes locais, particularmente devido às teias densas que vão até aos 3 metros e são visíveis por todos os quintais e postes de eletricidade.

As aranhas Joro (Trichonephila clavata), são comuns no Japão, China, Coreia e Taiwan — e não é claro como chegaram aos EUA, mas os investigadores dizem que pode estar relacionado com as alterações climáticas.

Não se sabe ainda se a aranha terá um impacto negativo na flora e fauna nativas, tal como acontece com outras espécies invasoras. Ann Rypstra, que estuda o comportamento da aranha, na Universidade de Miami, disse à Associated Press que é necessária mais investigação.

Embora as aranhas possam morder, não são uma ameaça para os humanos. Uma investigadora que as recolheu com as suas próprias mãos relatou uma picada ocasional, mas sem danos posteriores.