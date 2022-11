Os funcionários do Museu Celta e Romano da localidade de Manching, na região da Baviera (sul da Alemanha), encontraram a "vitrine partida" e que todas as moedas de ouro tinham sido roubadas, relatou a polícia.

Embora não haja detalhes sobre as circunstâncias do furto, as autoridades locais disseram que houve interrupção dos serviços de telefone e de Internet.

"Cortaram [as comunicações] em toda a cidade", disse o autarca de Manching, Herbert Nerb, ao jornal Sueddeutsche Zeitung.

"O museu é, na verdade, um local de alta segurança, mas todas as conexões com a polícia foram cortadas", explicou Nerb.

A coleção de 450 moedas de ouro é um dos destaques do museu. Descobertas em 1999, as moedas datam "de cerca de 100 anos antes de Cristo" e valem "vários milhões de euros", segundo a polícia.