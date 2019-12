“A professora está ausente de serviço, tendo já sido substituída para que a atividade letiva prossiga naquela turma”, refere o Ministério da Educação numa nota.

De acordo com a tutela, o caso foi entregue às autoridades, segundo as quais a alegada agressora será presente a juiz.

Na terça-feira, noticia hoje o Correio da Manhã (CM), uma professora primária da escola Agostinho da Silva, em Marvila, Lisboa, terá sido agredida pela mãe de um aluno, “que invadiu a sala de aula e empurrou e esmurrou a vítima”.

O jornal adiantou que a “docente, de 35 anos e que está com uma gravidez de risco de seis semanas, teve de receber tratamento hospitalar na maternidade Alfredo da Costa”.

A agressora foi levada para a PSP dos Olivais, onde foi identificada, segundo o CM.

No entanto, o Ministério da Educação afirma que está em “contacto permanente” com a escola e houve um reforço de patrulhamento no local.

Na nota enviada à Lusa, o Ministério da Educação acrescenta ainda que “repudia veementemente todas as formas de violência, em particular em ambiente escolar, e convida os encarregados de educação para uma atitude proativa de prevenção de comportamentos violentos e de desrespeito”.