O Ministério Público está a investigar as alegadas agressões com motivação racista à entrada de um autocarro da STCP, no Porto, no passado dia 24 de junho, por um fiscal da empresa de segurança privada 2045. Numa resposta enviada ao SAPO24, a Procuradoria-Geral da República confirma "a existência de inquérito", que "corre os seus termos no DIAP do Porto".

Também em resposta a questões enviadas pelo SAPO24, o Núcleo de Imprensa e Relações Públicas do Comando Metropolitano da PSP do Porto, apesar de não esclarecer a data em que foi feito o auto, confirmava esta sexta-feira “a instrução de um processo de averiguações” pela "não participação imediata da ocorrência”.

Esta quinta-feira, o jornal ‘Público’ avançava que o auto do incidente só foi feito três dias após o incidente num autocarro da STCP, envolvendo uma jovem de 21 anos e um fiscal da empresa de segurança privada 2045, ao serviço da transportadora portuense.

O auto terá sido feito já depois de a jovem colombiana, a residir desde os cinco anos em Portugal, ter apresentado queixa, na PSP da Corujeira. Nicol Quinayas queixa-se da ação da PSP, que, quando chamada à rua do Bolhão, na madrugada do dia 24 de junho, não a identificou ou pediu esclarecimentos sobre o que se tinha passado.

"Só vi três polícias. Dois deles ficaram à beira do segurança, enquanto ele fumava um cigarro, como se estivesse na pausa dele; outro ficou à minha beira — sempre de capacete", contou a jovem em entrevista ao SAPO24, logo no dia 26.

Depois de perguntar a este agente por que razão a ambulância ainda não tinha chegado, o polícia terá olhado a rapariga "de cima a baixo" e dito, "da forma mais arrogante e fria possível": "olhe, menina, você está à espera da ambulância. Mas se estiver preocupada com as horas, pode ir embora”.

"Eu estava com a cara encharcada de sangue, os lábios inchados, o nariz inchado e o polícia diz-me isto: 'pode ir para casa se quiser'", conta Nicol. "Ainda estive algum tempo à espera da ambulância, mas [os três agentes] em algum momento me perguntaram o nome, não me identificaram, não me perguntaram o que tinha acontecido — e não tiraram o capacete", acrescenta.