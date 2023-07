Agora, o Ministério Público abriu um inquérito perante este caso. Na rede social Instagram, Joana Mascarenhas explicou o que fazia quando a filha de três anos fazia 'birra'.

“Eu peguei nela e submergi-a na piscina até aqui [ao pescoço]. Bem, aquilo desconcentrou-a. O cérebro foi para outra coisa, que foi: agora estou com frio”; “Eram para aí cinco da manhã e ela estava a chorar outra vez, aos gritos. Imaginem, num prédio em que se vai ouvir. E eu, ai é? Peguei nela, no pijama e fui para dentro da banheira. Molhei-a toda com água fria. Foi um super remédio santo.”

As declarações, partilhadas no último fim de semana, causaram grande controvérsia nas redes sociais e foram muitos os pediatras e especialistas que defenderam que esse era um método errado para um responsável fazer parar as birras de uma criança. Foram vários que defenderam que esta questão podia até traumatizar a criança.

Segundo o jornal Expresso, que contatou o gabinete de comunicação da Procuradoria-Geral da República, este departamento confirmou a abertura de uma investigação, que se encontra nas mãos da Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica de Lisboa.

Entretanto, Joana Mascarenhas eliminou todas as contas das redes sociais.