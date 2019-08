“Nesse aspecto, não questiona eventuais considerações acerca de possível impedimento em razão do parentesco de Eduardo [Bolsonaro], mas, tão somente, a definição dos critérios técnicos que deveriam nortear tal decisão”, lê-se no comunicado do MPF.

O MPF refere ainda que a ação, enviada à 16.ª Vara de Justiça do Distrito Federal, também ressalvou “a importância de que haja uma maior preparação do corpo diplomático, e não de sua informalidade”.

“Nesse sentido, sustentam que a expressão ‘relevantes serviços prestados ao país’ deve ser interpretada dentro do contexto das relações internacionais”.

Além do pedido de providência cautelar para garantir o cumprimento dos requisitos de experiência e de preparação prévia do indicado a cargo de embaixador do Brasil, os procuradores solicitaram à Justiça que seja imposta multa diária ao Governo brasileiro, caso estes critérios não sejam atendidos.