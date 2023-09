O Ministério Público pediu hoje a condenação de Mamadou Ba, ativista e dirigente do SOS Racismo, pelo crime de difamação, com uma pena de multa.

"Sabemos que o arguido é uma pessoa letrada. O arguido pondera, estrutura [aquilo que escreve], esta não é um publicação numa rede social que é escrita no calor do momento“, referiu a procuradora Teresa Silveira Santos.

“Aqui, em sede de julgamento, estivemos a discutir as provas dos factos. Os factos resumem-se a uma frase que foi publicada no Facebook“, afirmou a procuradora, acrescentando que “as decisões judiciais não são literatura e também não são um texto jornalístico”.

De recordar que em 2020, Mamadou Ba escreveu na rede social Facebook que Mário Machado foi “uma das figuras principais do assassinato de Alcindo Monteiro”, jovem cabo-verdiano que morreu no Bairro Alto, em Lisboa, no dia 10 de junho de 1995.

Alcindo Monteiro foi morto por um grupo de skinheads, que tinham saído à rua, naquela noite, para comemorar aquilo aquele dia, a que chamam “Dia da Raça”. O jovem foi espancado e acabou por morrer na Rua Garrett. Na altura, um grupo de 11 pessoas foi julgado pela morte de Alcindo Monteiro, mas Mário Machado não estava neste grupo, tendo sido condenado a dois anos e meio de prisão pelos crimes de ofensas à integridade física por bater noutra pessoa, também no Bairro Alto.