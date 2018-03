Os ministérios vão ter um equipamento que fará a leitura “ao minuto” do consumo de água, um plano de eficiência hídrica que se irá estender a todos os edifícios públicos do país, disse hoje o ministro do ambiente.

João Pedro Matos Fernandes falava em Lisboa numa sessão comemorativa do Dia Mundial da Água, quando apresentou o projeto piloto para a cidade de Lisboa no âmbito do “Plano Nacional de Eficiência Hídrica na Administração Pública”. Esses equipamentos, disse, vão permitir a redução do consumo de água, dando depois um exemplo: se durante a noite não houver uma substancial redução do consumo é porque há uma fuga. O equipamento permite também, disse, comparar consumos entre cada ministério, e ao longo do ano vai “desenhar-se um programa” para todos os edifícios públicos e alargá-lo a todo o país. O plano de eficiência hídrica compreende também sistemas de distribuição mais eficientes e procura de formas de aproveitamento da água da chuva sempre que tal for possível. O Governo pretende ainda aproveitar uma maior percentagem das águas tratadas das ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais), prevendo chegar ao aproveitamento de 20% dessas águas, que podem ser usadas para lavagem de ruas ou de veículos ou para rega de jardins. Hoje a ETAR de Alcântara, em Lisboa, só utiliza 1,5% dos efluentes que são tratados, disse o ministro. Partilhar