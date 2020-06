“O meu apelo é [para que] voltem às salas de cinema, às salas de teatro, a cultura é isso, a cultura é vida”, disse Graça Fonseca aos jornalistas, no final de uma conferência de imprensa, à qual assistiu, convidada pelo produtor e exibidor Paulo Branco por causa da reabertura do Cinema Nimas, em Lisboa.

Fortemente criticada nos últimos dias por estruturas e sindicatos representativos do setor cultural, que pedem apoios do Governo, Graça Fonseca, questionada pelos jornalistas, disse que só falaria de cinema: “Hoje vou falar sobre cinema. É o dia em que finalmente em Portugal reabrem as salas, provavelmente nunca na história recente do cinema as salas fecharam durante dois meses”.

Sobre possibilidade de mais apoios financeiros para a Cultura, Graça Fonseca remeteu para o Orçamento Suplementar, ainda em discussão, e para verbas que Portugal receberá no contexto da União Europeia.

"A batalha será sempre que a cultura tenha um apoio expressivo nestes dois momentos", afirmou.

De acordo com o ‘plano de desconfinamento’ traçado pelo Governo, no que toca a cultura hoje reabrem as salas de espetáculos, cinema, teatros municipais, mas na realidade nem todos os espaços têm programação para hoje nem para os próximos dias.

É o caso do Cinema Nimas, uma das escassas salas de exibição em Lisboa fora dos centros comerciais, que só reabrirá portas a 10 de junho, porque falta afinar algumas medidas de segurança, nomeadamente a colocação da bilheteira virada para a rua.